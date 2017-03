Depoimentos da Odebrecht geraram material de 500 gigabytes

A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisou os 950 termos de depoimento dos 78 delatores da Odebrecht e identificou cada fato que pode ser apontado como crime. Cada um desses fatos gerou uma petição ao STF, que contém um ou mais investigados e revelações de vários delatores reunidas. Os depoimentos geraram um material de 500 gigabytes.

Cada pedido de inquérito chegou ao ministro do STF Edson Fachin acompanhado de um CD com os trechos dos vídeos de delatores que fundamentam a futura investigação e as chamadas provas de corroboração, que são os materiais entregues pelos ex-executivos que confirmam o que foi dito, como e-mails, extratos bancários e planilhas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

