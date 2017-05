Depoimento de Lula a Moro gera tuitaço acalorado nas redes sociais

Desde o início da manhã desta quarta-feira, 10, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, chegando ao Trending Topics do Twitter no Brasil. A discussão entre internautas atraiu defensores de ambos os lados e promoveu hashtags como #LulaEuConfio e #MoroOrgulhoBrasileiro.

A tag em apoio ao ex-presidente surgiu na rede já na madrugada, em terceiro lugar, e permaneceu na segunda posição pelas quatro horas seguintes. Só ficou em primeiro por cerca de duas horas. Foi quando os apoiadores do juiz elevaram a hashtag de Moro ao primeiro lugar.

Por volta das 18h30, a disputa ficou entre #MoroPersegueLula e #AvanteMoro. Até esse horário, a hashtag em apoio ao ex-presidente teve cerca de 82,6 mil menções e a que cita o juiz federal teve cerca de 12,1 mil.

