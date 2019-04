Dep. Neno Razuk solicita nova rede e transmissão de energia elétrica de Tacuru a Paranhos

Para melhor atender a população de Paranhos, o deputado estadual Neno Razuk solicitou, nesta terça-feira (9), que seja viabilizada uma nova rede de transmissão de energia elétrica de Tacuru, onde está instalada a rede, a Paranhos.

Atualmente, o centro de distribuição está instalado em Tacuru e dali a energia é transmitida a Sete Quedas e Paranho, onde a transmissão tem se mostrado ineficiente e causando insatisfação a quem vive no município.

Moção – Em sessão desta terça-feira, o deputado também apresentou Moção de Pesar a ser endereçada aos familiares do policial militar Estéfano José Cervelati e à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, pelo falecimento do policial, ocorrido no sábado (6), em Ponta Porã, em decorrência de dengue hemorrágica.