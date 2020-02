Dep. Neno Razuk propõe inclusão de nome do cônjuge nas contas de água, luz, telefone e gás

Com a finalidade de proporcionar mais agilidade e evitar constrangimentos aos que precisam comprovar a residência, o deputado estadual Neno Razuk apresentou Projeto de Lei que assegura ao consumidor o direito de incluir o nome do cônjuge ou companheiro, de forma adicional, nas contas mensais emitidas pelas concessionárias de água, telefonia, energia elétrica e gás em todo o Estado.

“O que se observa é que as faturas trazem o nome de um dos cônjuges e quando há necessidade de comprovação de residência é comum haver dificuldades ou mesmo constrangimentos. A ideia é que o titular peça a inclusão do nome do companheiro ou cônjuge”, declarou o deputado.

Conforme o projeto, as concessionárias terão prazo de 90 dias, a partir da publicação da Lei, para adequações.

A proposta inicia o trâmite na Casa de Leis e será analisada pela CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), após aprovação será submetida à votação em plenário para então seguir à sanção do Poder Executivo.