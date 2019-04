Dep. Neno Razuk faz solicitações para atender área de infraestrutura

Em sessão desta quarta-feira (10), o deputado estadual Neno Razuk solicitou a construção de novas pontes de concreto para dar acesso à Aldeia Amambai, localizada no município de mesmo nome. Ele também pediu a duplicação da Rua Coronel Ponciano, em trecho que vai do Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua ao Distrito Industrial, em Dourados. Para o município ele também pediu a construção de um viaduto para substituir rotatória localizada no cruzamento com a BR-163, que passa por Dourados.

Sobre as pontes, o deputado destacou que as atuais são de madeira e estão em condições precárias. Uma dá acesso à Aldeia Amambai, área localizada próxima à rodovia MS-156 (entre Amambai e Caarapó) e a outra à UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Outra solicitação feita nesta quarta-feira também reforça a necessidade das intervenções por conta do grande fluxo nos trechos apresentados e também de oferecer mais segurança aos usuários das vias.

Neno Razuk também solicitou limpeza e manutenção da caixa coletora de água pluvial (boca de lobo), localizada na Rua Adofino de Almeida, Bairro Estrela Park, em Campo Grande. Segundo os moradores, a “boca de lobo” está entupida há vários dias acumulando água e servindo de criadouro para o mosquito da dengue.