Denúncia é fulminante e Câmara terá dificuldade na apreciação, diz Álvaro Dias

O senador Álvaro Dias (Pode-PR) chamou de "fulminante" a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada nesta quinta-feira, 14, pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Além de Temer, são acusados Eduardo Cunha, Henrique Alves, Geddel Vieira Lima, Rodrigo Loures, Eliseu Padilha e Moreira Franco.

"Uma denúncia fulminante, que tem força jurídica, especialmente em função nas provas acumuladas em várias delações. Certamente, a Câmara dos Deputados terá enorme dificuldade na apreciação desta nova denúncia", opinou. "A imagem do presidente da República está ainda mais fragilizada. As últimas denúncias, últimas prisões, os últimos atos fragilizaram a figura do presidente da República diante da sociedade e diante do Congresso. Certamente custará muito caro ao País a manutenção de seu mandato", complementou.

Segundo a denúncia de Janot, a cúpula do governo praticou ações ilícitas em troca de propina por meio da utilização de diversos órgãos públicos, como Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional e Câmara dos Deputados. Michel Temer é acusado de ter atuado como líder da organização criminosa desde maio de 2016.

"O preço do voto certamente ganha força diante da gravidade desta denúncia que envolve obstrução de Justiça e liderança de uma organização criminosa que se instalou exatamente na Câmara dos Deputados", disse Álvaro Dias.

Veja Também

Comentários