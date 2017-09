Denúncia contra Temer e reforma política dominam a semana

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) está mobilizado pela segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Nesta semana a Câmara dos Deputados vai iniciar a análise do pedido de investigação por formação de quadrilha e obstrução da Justiça encaminhado pela Procuradoria-Geral da República. Esta pauta deve dominar a semana e, se houver acordo, alguns pontos da reforma política também podem avançar.

Para Dagoberto, autorizar a abertura das investigações é um dever do Parlamento. "Não podemos prevaricar ao ignorar essa segunda denúncia. Os deputados têm a obrigação moral e constitucional de garantir as investigações. O cofre secou e agora Temer terá muito mais dificuldade de convencer aqueles parlamentares que estão no balcão de negócios para trocar seu voto por emenda. A população precisa ficar atenta a essas negociatas que ainda salvam Temer da Justiça", afirmou Dagoberto.

Já na quarta-feira (27), o projeto de Dagoberto que denomina "Rodovia Virgílio José Carneiro" o trecho rodoviário da BR-359 entre as cidades de Coxim e Alcinópolis será votado na comissão de Cultura. Esse importante cidadão sul-mato-grossense e sua obra serão reconhecidos com essa devida homenagem.

Com relação à reforma política, Dagoberto defende a formação de um fundo público para financiar as campanhas, mas é preciso limitar os recursos reservados e o tamanho das campanhas eleitorais. "A democracia pede igualdade de ferramentas nas disputas pelos votos. Por isso é preciso garantir um fundo, mas que tenha valores razoáveis. Além disso, limitar os gastos nas eleições vai tornar os processos mais honestos e condizentes com a atual realidade do país", afirmou Dagoberto.

