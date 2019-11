Dengue, Zika, Chikungunya são tema do programa Considerações

Programa Considerações é apresentado por Maurício Picarelli - Foto: ALMS

No comando de Maurício Picarelli, o programa Considerações traz nesta quarta-feira (5), as 16h na grade de programação da TV ALEMS, o tema Dengue, Zika, Chikungunya, doenças transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. O período de chuvas nessa época do ano, faz com que casos intensifiquem e o monitoramento seja redobrado, segundo o Ministério da Saúde.

Em 2019, o índice de notificações de dengue no país, foi de 329% maior que o mesmo período do ano anterior, com Mato Grosso do Sul figurando entre os oito primeiros estados e com o maior número de infecções: 697 casos a cada 100 mil habitantes. Já no caso do Zika vírus, o número de infecções foi de menos de 2notificações a cada 100 mil habitantes, a Chikungunya, por ser uma doença com distribuição muito localizada não apresentou números significativos.

Como entender melhor tudo isso e chamar a atenção da sociedade para o problema, participam do programa o deputado estadual, Renato Câmara(MDB), coordenador na Casa de leis da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Chikungunya e Zika; o médico clinico geral, Ronaldo de Souza Costa; e o professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o coordenador do projeto de pesquisa Everton Falcão de Oliveira.

O programa mensal é inserido na grade de programação da TV ALEMS nos horários fixos: segunda feira, às 14h30, quarta-feira, às 16h, sexta-feira, às 16h e domingo, às 11h, no canal 9 da NET e também estará disponível na TV ALEMS e canal do YouTube.