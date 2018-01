Demandas em relação às prévias estão sendo encaminhadas, diz secretário do PSDB

Na carta, Virgílio cobrou maior transparência das finanças do partido, como criação de um portal da transparência. Esta é a segunda carta do prefeito de Manaus endereçada ao paulista - Foto: PSDB

O secretário-geral do PSDB, deputado Marcus Pestana (MG), rebateu, nesta quarta-feira, 17, a carta divulgada pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, de que não houve "nenhum movimento real" do partido para a realização das eleições internas. Virgílio é pré-candidato à Presidência da República pelo partido e vai disputar as prévias contra o governador de São Paulo e presidente da sigla, Geraldo Alckmin, em 4 de março.

"Esta carta não chegou ao nosso conhecimento, mas tenho falado com Arthur de três em três dias e todas as demandas em relação à estruturação das prévias estão sendo encaminhadas para ele", disse o secretário.

Segundo Pestana, o PSDB realizou o recadastramento de seus filiados recentemente e conseguiu atualizar os contatos de aproximadamente 800 mil membros, de um total de 1,5 milhão que estão filiados junto ao PSDB atualmente. O recadastramento foi atualizado porque todos os filiados ao partido terão direito de votar nas prévias.

"Ele já recebeu o arquivo com o colégio eleitoral, com os filiados cadastrados e não cadastrados, isso é uma etapa cumprida", afirmou Pestana. Os tucanos marcaram para o dia 7 de fevereiro uma reunião da Executiva que irá determinar o calendário de realização dos debates. No encontro, será decidido também quantas vezes Virgílio e Alckmin vão confrontar suas ideias e projetos de governo.

Na carta, Virgílio cobrou maior transparência das finanças do partido, como criação de um portal da transparência. Esta é a segunda carta do prefeito de Manaus endereçada ao paulista.

Na primeira, em dezembro, o amazonense pedia a realização de dez debates e que as pré campanhas dentro do PSDB tivessem recursos do fundo partidário divididos "em parte milimetricamente iguais".