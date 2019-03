POLÍTICA DEM abre debate interno sobre participação no governo federal 13 março 2019 - 17h01 Tweet

Antonio Cruz/ Agência Brasil O Democratas abriu o debate interno sobre a participação oficial do partido no governo federal. O assunto voltou a ser discutido hoje (13), na reunião da Executiva Nacional, por sugestão do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. “Propus que a partir do dia de hoje nós possamos avançar nessa reflexão”, afirmou Caiado.

Mesmo sem integrar formalmente a base do governo federal, o partido tem três ministros - Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde). Além disso, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), do Senado, Davi Alcolumbre (AP), vêm trabalhando alinhados com o Palácio do Planalto.

A expectativa do presidente do DEM, ACM Neto, é que essa definição saia antes da Convenção Nacional do partido, marcada para o final do mês de maio.