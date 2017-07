Delfim deixa residência de Temer após três horas de reunião

O economista e ex-ministro da Fazenda, Delfim Netto, deixou neste fim de tarde de domingo, 23, a residência do presidente Michel Temer. Ele esteve na casa do peemedebista por cerca de três horas na tarde deste domingo. Além de Delfim, participaram de encontro na casa de Temer, no Alto de Pinheiros, em São Paulo, o presidente do Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e o advogado do presidente, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Os dois ainda permanecem na residência. Os encontros em São Paulo acontecem fora da agenda oficial, que não previa compromissos para Temer neste domingo.

