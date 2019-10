Delegado Waldir: só Saci Pererê e Papai Noel que não sabiam dessa operação da PF

O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), sinalizou que a fala do presidente Jair Bolsonaro na semana passada sobre o partido, dita a um popular na porta do Alvorada, foi um sinal de que a operação da Polícia Federal contra o presidente do partido, deputado federal Luciano Bivar (PE), poderia acontecer. "Só o Saci Pererê e o Papai Noel que não sabiam dessa operação da PF", disse. "Todo mundo sabia depois da fala do presidente na semana passada. Ele deu o recado", afirmou.

Na terça-feira passada, 8, ao ser abordado diante do Palácio da Alvorada por um apoiador que disse ser pré-candidato a vereador da legenda no Recife, Bolsonaro pediu a ele para "esquecer" o PSL e afirmou que Bivar "está queimado para caramba".

"Nada é sem razão, sem motivo. Ok? Não viu o que eu disse? Bivar estava esperando a PF com cafezinho", afirmou Waldir.