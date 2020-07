Delegada de Maracaju é a entrevistada desta edição do Segurança em Pauta

A delegada Gláucia Fernanda Valério é a entrevistada desta edição do Segurança em Pauta, exibido pela TV ALEMS - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

Atendimento da delegacia de Maracaju, este é o tema do Segurança em Pauta desta semana, programa exibido na TV Assembleia. A delegada titular da Delegacia de Polícia Civil da cidade, Gláucia Fernanda Valério, conta um pouco da sua carreira, das ações da Polícia Civil na região, da inauguração da Sala Lilás no município, e fala ainda da relação da população com a polícia.

“Nós temos em nossas mãos o dever de proteção da sociedade, da garantia dos direitos fundamentais daqueles que são trazidos e que vêm até aqui a delegacia. Temos que tomar decisões rápidas e eficazes. Esse é o maior desafio da Polícia Civil, da carreira de um delegado”, disse a delegada Gláucia.

Toda semana a investigadora Lucilene Souza recebe um especialista para entrevistar e falar sobre um tema diferente da segurança pública. Delegados e investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para tirar dúvidas e levar à sociedade informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, exibido pela TV Assembleia no canal 9 da Claro Net TV, toda segunda, às 16h30. Também veiculado nas quartas, a partir da 7h30, nas sextas, às 14h, e aos domingos, às 18hs. Você também pode conferir esta e outras edições do programa Segurança em Pauta no canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Youtube.