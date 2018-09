Delcídio é recebido com apoio em Dourados e relembra feitos na região

No período do seu mandato como Senador, Delcídio Amaral viabilizou mais de R$ 280 milhões para áreas da saúde, infraestrutura, turismo, esporte, cultura - Foto: Assessoria

O ex-senador Delcidio Amaral, PTC, cumpriu agenda em Dourados nesta quinta-feira (27), onde falou de sua candidatura e foi bem recebido pela população e também nos órgãos de imprensa por onde passou. O que mais se ouvia era o “ele voltou”.

Ele tem recebido apoio contínuo de lideranças nos municípios que percorre no interior de Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a campanha, de tiro curto, é marcada pela visita aos apoiadores e entrevistas nos meios de comunicação local.

“Faço a campanha para ele com todo o esforço, com toda a minha saúde e meu poder. Voto nele porque conheço o trabalho que foi feito em todos os municípios do Estado. Para mim, é uma injustiça o que houve”. O desabafo é de um dos mais velhos ativistas políticos de Mato Grosso do Sul, o Menga, de Terenos.

Além dele, Darci Freire, outra importante liderança política do Estado também declarou apoio a Delcídio do Amaral. “Voto no Delcídio porque é um cara que sempre batalhou pelo nosso Estado e por todos os municípios do nosso Estado. Eu sinto que foi injustiçado e esse é o motivo. O povo sul-mato-grossense está vendo a sua liberdade e a sua volta é uma surpresa para todos”, destacou.

É justamente o perfil municipalista tem sido destacado pelo candidato Delcídio durante visita a 20 cidades do Estado até o fim da campanha. “Às vezes eu vejo na televisão, os caras falando que são municipalistas, mas nunca pisaram nos municípios. Tem gente que é político há anos e nunca andou em distrito, aldeia, quilombola e assentamento. Eu sou municipalista. O estado é uma imagem, mas o que reflete no estado é o município”, enfatizou.

Delcídio lembra que nesta campanha lamenta somente o fato de não poder percorrer todos os municípios sul-mato-grossenses, o que é uma característica sua. “Não há nenhuma aldeia, nenhum distrito e nenhum quilombola que eu não tenha visitado ao menos duas vezes. Agora, nossa campanha é um tiro curto, por isso, peço desculpas por não poder ir até todas as localidades. Ainda assim, quando eleito, vou manter meu perfil municipalista. Temos uma missão, mas não é uma missão impossível”.

“Eu voltando ao Senado vou fazer sempre o melhor por Mato Grosso do Sul, como fazia antes, levando recursos e fazendo nosso estado ter a importância reconhecida no cenário nacional. Quando fui senador, posso dizer que não há um só município que não tenha alguma ação do meu mandato”, relembra Delcídio.

O candidato comprometeu-se a ser o senador para todos. “Minha volta é para contribuir, para um Mato Grosso do Sul melhor e não somente voltar a política. E tenho um carinho muito grande por Dourados, cidade que sempre me acolheu tão bem”, agradece.

Grande região

Localizada no centro-sul do Estado, a região da Grande Dourados tem crescimento econômico constante. É uma região de destaque no agronegócio, e grande produtor de álcool e açúcar no Mato Grosso do Sul.

No período do seu mandato como Senador, Delcídio Amaral viabilizou mais de R$ 280 milhões para áreas da saúde, infraestrutura, turismo, esporte, cultura, além de equipamentos para manutenção de vias e patrulhas mecanizadas para atender a agricultura familiar.