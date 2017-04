Delator entrega recibo de relógio dado de presente a Geddel

O executivo Cláudio Melo Filho, um dos delatores da Odebrecht na Operação Lava Jato, entregou ao Ministério Público Federal o recibo da compra de um relógio suíço Patek Philippe, dado de presente ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo/Michel Temer) em março de 2009.

Na nota fiscal da H.Stern consta o valor de R$ 50 mil. Naquele ano, Geddel exercia o cargo de ministro da Integração Nacional do Governo Lula. Cláudio Melo Filho relatou à Lava Jato que o presente foi dado a Geddel pelo aniversário de 50 anos do ex-ministro. "Em março de 2009, demos, em nome da Odebrecht, um presente relevante a ele", afirmou o delator no anexo de sua delação.

"Compramos um relógio Patek Philippe, modelo Calatrava, que foi enviado juntamente com um cartão assinado por Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e eu. A compra se deu na loja H. Stern em São Paulo e foi efetivada pelo escritório de Brasília. Conforme nota fiscal, o relógio custou R$ 50 mil."

Geddel é alvo de duas petições decorrentes da delação da Odebrecht. Uma deverá ser enviada à Justiça Federal da Bahia e outra à Justiça Federal do Piauí. A investigação remetida à Bahia apura pagamentos de vantagens indevidas a Geddel "em virtude dos contratos referentes ao Transporte Moderno de Salvador II" e também repasse de valores "a pretexto de contribuição de campanha nos anos de 2006 e 2014".

Neste caso, Cláudio Melo Filho narrou contrapartida consistente em apoio para a aprovação da Medida Provisória nº252/2005. A petição enviada ao Piauí aponta dois pagamentos em favor de Geddel, no valores de R$ 155 mil no dia 13 de julho de 2010 e R$ 55 mil no dia 21 de setembro de 2010. Os repasses estariam ligados à obra Tabuleiros Litorâneos da Parnaíba. A reportagem procurou a defesa de Geddel Vieira Lima.

Veja Também

Comentários