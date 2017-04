Delator cita R$ 37 mi para casal de marqueteiros

O delator Hilberto Mascarenhas, ex-executivo da Odebrecht, que chefiava o chamado "departamento da propina" do grupo, afirmou à Operação Lava Jato que "Açougueiro" pagou R$ 37 milhões ao casal de marqueteiros do PT João Santana e Monica Moura. O valor, segundo o ex-executivo, inicialmente seria repassado pela empreiteira.

Mascarenhas prestou depoimento à Lava Jato no dia 15 de dezembro do ano passado. Questionado sobre quem seria o "Açougueiro", porém, o ex-executivo disse não saber. "Não sei. Eu fiz uma ilação, acho até de certa forma sem nenhuma base, que seria algum executivo da JBS", afirmou.

A referência ao pagamento consta de e-mail trocado por executivos da Odebrecht em 5 de julho de 2014. A mensagem foi enviada por Marcelo Odebrecht, então presidente do grupo, para Alexandrino Alencar, com cópia para Cláudio Melo Filho, Hilberto Mascarenhas, Luiz Bueno e Benedicto Júnior, todos executivos da empreiteira na época.

No início do mês, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Lato no Supremo Tribunal Federal (STF), homologou as delações premiadas de João Santana, Monica Moura e do funcionário do casal André Reis Santana. A homologação do acordo foi feita pelo ministro porque os delatores citaram em seus relatos políticos com foro privilegiado.

