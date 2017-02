"Delação da Andrade Gutierrez deu a consistência à Leviatã ", diz Delcídio

O ex-senador Delcídio Amaral afirmou nesta quinta-feira, 16, que os depoimentos de executivos da Andrade Gutierrez deram a consistência necessária para a Operação Leviatã, deflagrada no período da manhã. As declarações, segundo ele, complementaram informações que ele tinha passado para o Ministério Público Federal.

Suspeitas sobre investigados na Leviatã surgiram dos relatos do ex-senador em delação premiada. "Eu sabia o que tinha acontecido e fiz questão de registrar para o Ministério Público que, com outras contribuições que viessem, isso iria se fechar. E acredito que a colaboração da Andrade Gutierrez deu a consistência necessária para essa operação de hoje", afirmou após depoimento na 7ª Vara Federal Criminal do Rio para a Operação Saqueador.

Os alvos da operação desta quinta são ligados aos senadores do PMDB Edison Lobão (MA) e Jader Barbalho (PA). O primeiro alvo é Márcio Lobão, filho do senador, que já foi citado na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. O outro alvo da operação de hoje é o ex-senador Luiz Otávio Campos, considerado por investigadores um apadrinhado político de Barbalho.

"Quando eu fiz o depoimento, fiz questão de destacar que era um depoimento político e seria complementado por outras colaborações. Acredito que esse depoimento foi complementado por outras colaborações e que ratificaram o que eu tinha dito", disse. Questionado o que queria dizer com "depoimento político" respondeu: "Eu sou um político, poeta. Não tenho cheque, planilha, depósito, nada."

