"Deixaram secretaria de obras até sem as máquinas de cortar grama", denuncia Chiquinhos Telles

O vereador Chiquinho Telles (PSD) participou juntamente ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o secretário Pedro Pedrossian Neto da prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, onde foram apresentados números financeiros da Prefeitura Municipal. Durante sua fala ao final da audiência pública, Chiquinho revelou uma situação caótica encontrada na Seinthra (Secretaria de Obras) da Capital, onde até mesmo as máquinas utilizadas para cortar grama estão quebradas, prejudicando ainda mais a manutenção da cidade.

“São vários pontos críticos, são locais da Capital que precisam de manutenção básica, e apesar de ser o líder do prefeito, fui ver o que estava acontecendo. Deixaram a secretaria completamente sucateada, até as máquinas niveladoras, tudo estragada”, contou ele durante sua fala.

Diariamente em seu gabinete, Chiquinho recebe várias reclamações e pedidos de indicação. “Infelizmente não se compra essas máquinas do dia para a noite, e não é possível consertar quatro anos de abandono em apenas dois meses”, pontuou.

Além disso, Chiquinho está visitando outras secretarias para saber qual a real situação foi encontrada pelos secretários. “Até porque, nós precisamos dar uma satisfação para as pessoas que nos pedem indicação”, finaliza.

