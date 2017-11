Defesa entra com habeas corpus na Justiça eleitoral para liberar Garotinho

Rio de Janeiro - O ex-governador Anthony Garotinho é levado preso por agentes da Polícia Federal, para o presídio em Benfica (Fernando Frazão/Agência Brasil) - Fernando Frazão/Agência Brasil

O advogado Carlos Azeredo, que defende o casal Anthony e Rosinha Garotinho, informou que entrou com um pedido de habeas corpus para a liberdade do ex-governador. Mais cedo, o advogado disse que já tinha protocolado o mesmo pedido para Rosinha. Os pedidos serão analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Garotinho está preso na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, acusado, junto com a esposa, da prática dos crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação das contas eleitorais. A defesa vai solicitar a transferência de Anthony para outra unidade prisional, já que ele tem curso superior completo. Além disso, na mesma cadeia, estão presos o ex-governador Sérgio Cabral e o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani, que são adversários de Garotinho.

Carlos Azeredo disse que Garotinho, que é hipertenso, passou bem a noite e preferiu não tomar o banho de sol para evitar encontros com os desafetos. “O ideal seria que o ex-governador fosse encaminhado para um quartel, como medida de garantir a sua integridade”.

O ex-governador chegou a ficar detido por algumas horas em um quartel dos bombeiros ontem (22), mas depois foi levado para a cadeia em Benfica.

Na mesma cadeia, está Rosinha Garotinho, que chegou a ficar no presídio feminino de Campos dos Goytacazes, cidade onde mora, mas por determinação do juiz que decretou a prisão preventiva, também foi levada ontem para a cadeia pública. Rosinha está na ala feminina, no terceiro andar do prédio junto com outras internas. Ela também dispensou o banho de sol e preferiu ficar na cela.