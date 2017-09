Defesa de Temer deve ser apresentada na próxima semana

O presidente Michel Temer recebeu nesta terça-feira, 26, no Planalto o advogado Eduardo Carnelós, que o defenderá na denúncia que tramita na Câmara. Carnelós foi levado pelo subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, que terá, segundo auxiliares, papel de aconselhamento informal como advogado no processo.

A conversa teve como objetivo discutir a estratégia da defesa que vai rebater, ponto a ponto, as acusações da segunda denuncia apresentada pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. A ideia é que a peça seja apresentada na semana que vem. O vaivém no Planalto continua no mesmo ritmo da primeira denúncia, com Temer abrindo a agenda a parlamentares conforme solicitações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

