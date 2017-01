A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou anteontem resposta à segunda denúncia apresentada contra o petista pela Lava Jato em Curitiba. No documento, os defensores do petista reiteram que estaria sendo vítima de "lawfare" - perseguição política por meio do Direito - alegam que as acusações não têm "respaldo mínimo" e criticam a velocidade da investigação contra o ex-presidente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

