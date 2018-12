Decreto de Reinaldo Azambuja torna MS o 4º estado a modernizar ciência, tecnologia e inovação

Foto: Divulgação

Mato Grosso do Sul se tornou nesta quinta-feira (13.12) o quarto estado brasileiro a regulamentar o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja desburocratiza atividades de pesquisa no Estado, integra instituições científicas e tecnológicas e incentiva pesquisadores. Além de MS, apenas os estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo já regulamentaram o Marco Legal.

Com a medida, o foco deixa de ser o processo da pesquisa e passa a ser o resultado – o que desburocratiza o segmento. Na prática, pesquisadores passarão a ser avaliadas pelo resultado do trabalho, e não pelo processo administrativo. A explicação é do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

“Em vez de avaliar se um pesquisador entregou uma nota fiscal, será avaliado primeiro a área científica, o resultado da pesquisa. Se alguém propôs desenvolver uma nova variedade de soja, nós vamos avaliar se ele desenvolveu uma nova variedade de soja para depois olhar a documentação prevista. Isso cria resultado”, explicou.

Para Reinaldo Azambuja, a medida representa avanço tecnológico para o Estado. “Estamos modernizando a Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma ferramenta de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul”, afirmou. “O decreto facilita principalmente entrega do produto final do pesquisador e dá agilidade aos processos, estimulando a ciência, a tecnologia e a inovação”, emendou.

A regulamentação ainda simplifica a celebração de convênios para pesquisa pública; facilita a internacionalização de instituições científicas e tecnológicas; e aumenta a interação entre elas e a iniciativa privada.

Participaram do ato de assinatura do decreto que regulamenta o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul a diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect), Márcio de Araújo Pereira; reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos; reitor da UFMS, Marcelo Turine; reitor do IFMS, Luiz Simão Stasczak; pró-reitor da Uniderp, Alessandro Lewandowski; reitor da UCDB, Padre Ricardo Carlos; reitora da UFGD, Liane Maria Calarge; e representantes da Embrapa Pantanal, Embrapa Gado de Corte, Senai, Sebrae e Senar.