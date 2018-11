Decreto dá início a processo de tombamento do Complexo dos Poderes

Deputado Junior Mochi, presidente da Assembleia Legislativa

Teve início o processo de tombamento do Complexo dos Poderes, em Campo Grande, conforme estabelece o Decreto 606/2018, publicado na edição desta sexta-feira (30) do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Complexo compreende o Parque dos Poderes, o Parque Estadual do Prosa e o Parque das Nações Indígenas.

De acordo com o decreto, assinado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (MDB), caberá à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) a responsabilidade pela elaboração da instrução processual. A FCMS também emitirá, depois de manifestação do Conselho Estadual de Cultura, parecer sobre o tombamento em conformidade com a Lei Estadual 3.522/2008. Com a publicação do decreto, o Complexo dos Poderes deve receber, desde já, proteção provisória.

Vista de área do Complexo (Foto: Chico Ribeiro/Governo)

O Complexo foi criado pela Lei 5.237/2018, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 18 de julho deste ano. Esse dispositivo também instituiu o Programa de Preservação, Proteção e Recuperação Ambiental das áreas que abrangem o Parque dos Poderes, o Parque Estadual do Prosa e o Parque das Nações Indígenas.

A lei estabelece normas de proteção da fauna, flora e das belezas naturais existentes no Complexo. Entre os objetivos e diretrizes, estão a defesa da mata nativa do Cerrado, criação de mecanismos de fiscalização no combate à degradação, recomposição da mata nativa e replantio de árvores.

Com a lei, diversas ações ficaram proibidas nas áreas do Complexo, como derrubada de qualquer tipo de vegetação, realização de obras de terraplanagem, abertura de canais, presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular e exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais.