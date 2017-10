Decisão sobre punição a Aécio cabe ao Senado, diz Alckmin em Brasília

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 2, que "é decisão do Senado Federal" a revisão das punições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao senador Aécio Neves (PSDB-MG).

"É decisão do presidente do Senado se põe em votação amanhã ou na próxima semana", comentou o tucano após reunir-se com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Ele ressaltou que é necessário preservar a autonomia de ação dos Poderes "e isso não virar uma crise de grandes proporções."

O governador elogiou o deputado Bonifácio Andrada (PSDB-MG), escolhido como relator. "É um deputado extremamente respeitado, professor de Direito Constitucional", afirmou Alckmin. Se o parlamentar vai ou não criar a relatoria, é "questão de foro íntimo", avaliou.

Veja Também

Comentários