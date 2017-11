Decisão sobre candidatura será tomada no fim do 1º tri de 2018, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, cotado para a corrida ao Palácio do Planalto de 2018, disse nesta segunda-feira, 27, que a decisão sobre sua candidatura será tomada no fim do primeiro trimestre do ano que vem.

"A decisão se serei candidato ou não será tomada no primeiro trimestre do ano que vem", afirmou o ministro em fórum da revista Veja, na capital paulista. "No devido tempo, no fim do primeiro trimestre, a própria estrutura do País prevê como momento de decisão para que se possa postular esse tipo de coisa", comentou.

Meirelles reiterou, porém, que segue 100% concentrado em sua função atual à frente do ministério da Fazenda e à meta de consolidar a recuperação econômica. Também lembrou que a decisão de se candidatar não é de caráter pessoal.