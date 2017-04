Decisão cabe ao Judiciário, diz Temer sobre julgamento da chapa com Dilma

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira, 4, em rápida entrevista a jornalistas que a decisão do julgamento que pode cassar a chapa que o elegeu em 2014 junto com a ex-presidente Dilma Rousseff cabe ao Poder Judiciário. "Vamos estar obedientes às decisões do judiciário", afirmou após fazer palestra em evento do Bradesco BBI.

Na entrevista, Temer foi perguntado sobre o projeto de terceirização e disse que a medida não deve prejudicar os trabalhadores e vai estimular a criação de empregos. O presidente disse que o texto do projeto trata do trabalho temporário e, segundo ele, "lá pelo meio" trata de terceirizar a mão de obra. "Mas é uma coisa tão singela que os dispositivos estão previstos na Constituição Federal, mas tenho certeza que a terceirização vai incentivar o emprego, não tem um prejuízo aos trabalhadores", disse ele.

O presidente afirmou que, caso fique comprovado algum prejuízo aos trabalhadores pelo projeto de terceirização, o Planalto terá oportunidade de, na reforma trabalhista ou em algum outro meio, consertar estes problemas.

Veja Também

Comentários