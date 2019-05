Debate sobre qualidade de vida marca o retorno da Frente da Pessoa Idosa

Primeira reunião da Frente nesta legislatura contou com número expressivo de participantes

“Por muito tempo demos anos à vida. Precisamos, agora, dar vida aos nossos anos”. Com essa frase, o médico geriatra José Roberto Pelegrino, convidou à reflexão sobre envelhecer com qualidade, durante palestra proferida a número expressivo de participantes na primeira reunião da atual legislatura da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), realizada na tarde desta terça-feira (07). No evento, presidido pelo coordenador da Frente, deputado Renato Câmara (MDB), os integrantes do grupo de trabalho tomaram posse.

O debate central do encontro, realizado no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, foi a importância, às pessoas idosas, da qualidade de vida. Pelegrino, especialista no assunto, apresentou estatística, segundo a qual a expectativa de vida no Brasil aumentou de 45 anos, em 1945, para 75 anos, em 2015. “Ganhamos 30 anos nesse período, mas conseguimos ganhar qualidade de vida?”, questionou.

Ele iniciou sua fala pedindo aos participantes para pensarem sobre o que seria qualidade de vida. Depois contou que, na revisão de literatura no início de suas pesquisas, ele percebeu que a maior parte dos estudos relaciona qualidade de vida à saúde, a viver em paz ou a condições financeiras. “Notei, no entanto, que qualidade de vida é algo maior que isso tudo. É ter autonomia funcional”, disse, explicando que isso significa ter condições de agir com autonomia, sem depender, em suas atividades cotidianas, de outras pessoas. No conceito amplo do médico, qualidade de vida está condicionada não apenas à saúde, mas também de fatores socioambientais, psicológicos, econômicos. “Embora muitos não percebam, a saúde financeira é muito importante", destacou. E questionou: "Como uma pessoa que vive com salário mínimo pode ter qualidade de vida?”.

Pessoas que integram diversas entidades participaram da reunião

Para ilustrar o ritmo acelerado do crescimento da população brasileira de idosos, Pelegrino afirmou que, no Brasil, a parcela populacional dobrou em 19 anos. “Na França, por exemplo, esse processo demorou 120 anos”, comparou. Ele acrescentou que, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2030, a população com mais de 60 anos será maioria no País.

Para que a mudança não seja apenas quantitativa, com número maior de pessoas com mais de 60 anos em comparação a outras parcelas populacionais, mas também qualitativa, é necessária a implementação de políticas públicas. “Por isso, o trabalho desta Frente é extremamente importante. Temos que estabelecer políticas públicas para que a população idosa, que está aumentando, possa ter qualidade de vida”, considerou.

Frente e participantes – Durante a reunião, o deputado Renato Câmara enfatizou a importância da Frente em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ele lembrou as discussões do grupo de trabalho provocaram a apresentação de diversos projetos e parte deles se transformou em leis, que asseguram, de diversas formas, os direitos dos idosos.

O parlamentar também destacou o crescimento da Frente. “De 22 entidades, na legislatura anterior, hoje temos mais de 60”, comparou. Além das instituições que compõem a Frente, os deputados também participam em maior número, conforme afirmou Renato Câmara.

O papel da Frente é fundamental devido às transformações populacionais do país, de acordo com Câmara. “Em 2040, seremos, aqui em Mato Grosso do Sul, um estado com maioria idosa. Por isso, é muito importante nos preparamos, pensarmos políticas para termos condições de proteger os idosos”, disse.

Renato Câmara, demais deputados da Frente e Luciana Azambuja

Na reunião, os deputados Professor Rinaldo (PSDB), Barbosinha (DEM), Herculano Borges (SD) e Coronel David (PSL) tomaram posse como membros da Frente. Os parlamentares discursaram sobre a relevância do grupo de trabalho na contribuição para melhoria de vida das pessoas idosas. Titulares e suplentes de diversas entidades que participam da Frente também assinaram o termo de posse.

A subsecretária Especial da Cidadania, Luciana Azambuja Roca, também participou do encontro. Ela afirmou que, a partir das discussões da Frente, foi criado, no ano passado, a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas em Defesa da Pessoa Idosa, que está vinculada à sua pasta. "A Assembleia é uma parceira muito importante para as pautas relacionadas às pessoas idosas e a tantas outras pautas", avaliou. Conforme Luciana, a nova subsecretaria será implementada ainda neste semestre.

Momentos literários – O encontro também com um momento literário. O poeta Walter Santos declamou poesia intitulada “Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa”. “Estamos aqui reunidos e não custou nada sonhar os avanços conquistados com a Frente Parlamentar”, dizem alguns versos da poesia. No fim da reunião, houve outro momento literário, com o sorteio e distribuição do livro “O Bêbado e o Anjo”, do médico José Roberto Pelegrino.