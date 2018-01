De volta ao Brasil, Temer evita falar sobre Lula e mantém foco na Previdência

Com a reforma da Previdência como prioridade nas próximas semanas, o presidente Michel Temer embarcou na manhã desta quinta-feira, 25, em Zurique de volta ao Brasil. Temer participou nesta semana do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Mas foi o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que dominou as atenções.

Temer deixou a cidade de Zurique pouco antes das 10 horas (7 horas do horário de Brasília). Mas evitou fazer qualquer comentário para a imprensa sobre o resultado referente ao ex-presidente.

Na noite anterior, ao viajar de Davos para Zurique, onde pernoitou, Temer entrou por uma porta lateral do hotel onde se hospedava para também evitar os jornalistas.

Ainda na quarta-feira, o único comentário feito pelo presidente cumpriu à risca a estratégia do Planalto de tomar uma distância estratégica do julgamento. Para Temer, isso era "uma questão do Judiciário".

Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência deixou claro que o governo não irá embarcar em um debate político sobre a sentença contra Lula. "Foi uma decisão judicial", insistiu o ministro, nesta quinta-feira.

Mas ensaiou uma crítica à tentativa de aliados de Lula de fazer oposição à decisão judicial por meio da política. "Pode bater lata. Mas questionar politicamente não da", afirmou.

Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, "a vida segue, continua, sem grandes problemas na política". "O Brasil merece tranquilidade para trabalhar", afirmou.

Segundo Moreira Franco, a agenda do governo estará concentrada agora em tentar aprovar a reforma da previdência no dia 20 de fevereiro. "Vamos trabalhar, conversar e tentar mostrar os números", disse, numa referência ao déficit de mais de R$ 260 bilhões.

Aliado

O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o governo vai ganhar um forte aliado nos próximos dias para tentar fazer o assunto avançar: a OCDE. A entidade, que considera a adesão do Brasil, realizou um levantamento sobre as condições da economia brasileira e dirá que apenas com uma reforma é que o País estará nos padrões adotados pelos governos de economias maduras.

O texto preliminar já está com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.