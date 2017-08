De volta à Câmara, ministro do Esporte demonstra confiança na vitória de Temer

Brasília - O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, fala à imprensa após reunião no Palácio do Planalto sobre os Jogos Paralímpicos do Rio 2016 (Valter Campanato/Agência Brasil) / Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani (PMDB-RJ), um dos dez a reassumir o mandato de deputado para participar da votação da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, no plenário da Câmara, disse nesta quarta-feira (2) que o governo tem segurança de que se trata de uma denúncia inepta, que não deve prosperar. Ele acrescentou que o governo tem a convicção de que o Congresso vai fazer esta análise com um número muito expressivo de parlamentares que não vão permitir o avanço da denúncia.

Sobre a necessidade dos ministros que são deputados voltarem à Câmara para ajudar o governo, Picciani explicou que foi uma decisão pessoal. “Foi uma decisão dos ministros que são parlamentares para dar demostração de confiança e unidade do governo nessa matéria.” O ministro do Esporte garantiu ainda que se não tivessem permanecido os suplentes que estavam no exercício do mandato também votariam com o governo.

Leonardo Picciani também comentou as reuniões do presidente Temer nos últimos dias com parlamentares e rebateu as críticas de que o governo estaria abrindo os cofres para contemplar pleitos de deputados. “Eu considero absolutamente improcedente essa queixa. É o chororô de quem não conseguiu o número [de votos] que esperava ter. O presidente sairá fortalecido e vai mostrar a solidez que governo tem”, destacou.

Dos 12 ministros com mandato de deputado, apenas o da Saúde, Ricardo Barros (PP-PR) e Raul Jungmann, da Defesa, que está no Rio de Janeiro, não voltaram à Câmara.

