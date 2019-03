De olho em 2020, PT realiza seminário para discutir problemas de Campo Grande

Deputado estadual Pedro Kemp: PT se prepara para eleições de 2020 - Foto: Divulgação



O Partido dos Trabalhadores de Campo Grande (PT-CG) realiza no próximo dia 23 de março o seminário: “Para além de 2020, uma outra Campo Grande é possível”, mirando o projeto político a ser disputado no próximo ano na Capital.

No sábado (23), o painel de abertura abordará o diagnóstico petista sobre os problemas da Capital com o tema “Uma cidade para os ricos. Uma cidade excludente”, a partir das 8 hs com as palestras do professor Dr. Paulo César Duarte Paes do Departamento de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (DAC/UFMS), do deputado estadual Pedro Kemp (PT) e da professora de história, Silvana Valu, fundadora do Cordão da Valu, que

debate a ocupação dos espaços públicos na Capital.

No segundo painel de debates serão feitas as análises do Partido dos Trabalhadores em Campo Grande, o balanço histórico do PT na cidade e a reconstrução partidária em diálogo com a sociedade campo-grandense e contará com a participação do deputado estadual Cabo Almi (PT), da advogada e professora Doutora em Direito, Giselle Marques e do deputado federal Vander Loubet.

De acordo com presidente do PT-CG, Agamenon do Prado o evento visa discutir a cidade e organizar o partido na Capital para ampliar a bancada de vereadores e fazer a crítica da atual gestão municipal nos últimos anos. “Vamos avaliar os erros e também os acertos do partido e da política em Campo Grande para um programa a médio e longo prazo de organização”, comentou do Prado.

O seminário será realizado no dia 23 de março, a partir das 8 hs, no Plenário Edroim Reverdito, na Câmara de Vereadores de Campo Grande, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

Programação

Seminário - Para além de 2020, uma outra Como Grande é possível

PAINEL I

DIAGNÓSTICO DE CAMPO GRANDE - UMA CIDADE PARA OS RICOS. UMA CIDADE EXCLUDENTE.

PAULO CÉSAR DUARTE PAES

Professor Doutor DAC/CCHS - UFMS

PEDRO KEMP

Deputado Estadual - PT

SILVANA VALU

Professora de História

Fundadora e org. do Cordão Valu

PAINEL II

DIAGNÓSTICO DO PT-CG

BALANÇO HISTÓRICO

CONSTRUÇÃO PARTIDÁRIA

DIÁLOGO COM A CIDADE

CABO ALMI

Deputado Estadual - PT

GISELLE MARQUES

Advogada, Doutora em Direito e Pós-doutoranda em Meio Ambiente

VANDER LOUBET

Deputado Federal - PT