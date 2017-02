De forma hábil, Marun conduz comissão da reforma da Previdência

Conforme previsto pelo presidente da comissão, Deputado Carlos Marun (PMDB/MS), o andamento dos trabalhos da comissão da reforma da Previdência caminham de forma célere, porém, sem atropelos. Para a próxima semana, terça-feira (21), está agendada a terceira audiência pública para debater os aspectos relacionados ao Regime Geral da Previdência Social – a alteração do número mínimo de contribuições, fixação da idade mínima, alteração da fórmula de cálculo das aposentadorias e as regras de transição.

Para melhor esclarecimento, não só para os parlamentares mas também à população, o presidente da comissão convocou os seguintes convidados: Richard Patah – Presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Adilson Araújo – Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, José Calixto Ramos – Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Antonio Fernandes dos Santos Neto – Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Rogério Nagamine – Representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Clemente Ganz Lúcio – Diretor técnico do Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), e o Leonardo de Melo Gadelha – Presidente do instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o plano de trabalho apresentado pelo relator da comissão, Arthur Maia (PPS/BA), em comum acordo aos demais parlamentares, inclusive do presidente da comissão, Carlos Marun, são previstas de oito à dez audiências públicas e um seminário internacional para debater a proposta de reforma do sistema previdenciário.

