David propõe medidas para reduzir custos a empresários e facilitar vistorias de bombeiros

Indicação quer baratear e desburocratizar serviços sem descuidar da segurança

Com taxas variando entre R$ 362 a 800 para vistoria dos bombeiros em imóveis, o deputado estadual Coronel David apresentou indicação propondo desburocratizar o serviço, por meio de estudos que retirem encargos financeiros da classe empresarial do Estado, sem comprometer os níveis de segurança. A indicação foi enviada ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel BM Joilson Alves do Amaral,Tal pedido é beseado na Lei 13.874/2019 de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.

“Recebi várias reclamações de empresários do Estado, que para ficarem em situação regular, tem a obrigação de solicitar e pagar a vistoria anual dos militares em seus estabelecimentos, que chega a ser cinco vezes mais caros que em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de serem renovadas de cinco em cinco anos, o que torna a operação mais simples e barata”, exemplifica.

Para o parlarmentar, isso vai facilitar a a entrada investimentos e de novos empreendimentos em Mato Grosso do Sul. “São medidas simples que aquecem a economia, e assim serão gerados mais empregos e prosperidade”, ressaltou Coronel David.