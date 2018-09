Datafolha/DF: Ibaneis/MDB tem 24%, Eliana/PROS tem 16% e Rollemberg/PSB tem 12%

O advogado Ibaneis Rocha (MDB) lidera as intenções de voto para a disputa do governo do Distrito Federal com 24%, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 28. O candidato cresceu 11 pontos porcentuais em relação ao levantamento apresentado no último dia 20, quando estava tecnicamente empatado em segundo lugar, com 13%.

A ex-deputada distrital Eliana Pedrosa (PROS), que liderava a pesquisa anterior, caiu de 20% para 16% e agora divide tecnicamente a segunda colocação com o atual governador Rodrigo Rollemberg (PSB), que tem 12%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Alberto Fraga (DEM) caiu de 14% para 10% e Rogério Rosso (PSD) oscilou negativamente, de 11% para 8%. O candidato General Paulo Chagas (PRP) tem 4% das intenções de voto. Alexandre Guerra (Novo) e Miragaya (PT) apresentam 3% da preferência do eleitorado. Fátima Sousa (PSOL) tem 2%. Renan Rosa (PCO) e Guillen (PSTU) não pontuaram.

Brancos e nulos somam 13% e 5% dos eleitores estão indecisos, aponta o Datafolha.

Em um eventual segundo turno, Ibaneis venceria Eliana com 47% dos votos, contra 32% da candidata do PROS. Ela, por sua vez, supera Rollemberg (44% a 27%) e Fraga (42% a 29%) e está tecnicamente empatada com Rosso (39% a 34%) nas simulações de segunda etapa da disputa.

A pesquisa tem uma margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Foram consultados 1.050 eleitores dos dias 26 a 28 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Distrito Federal sob o protocolo DF-03047/2018.