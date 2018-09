Datafolha: no 2º turno, Ciro é o único candidato que derrotaria todos os rivais

O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, é o único candidato que venceria todos os adversários no segundo turno da eleição, segundo pesquisa da Datafolha, divulgada na madrugada desta quinta-feira.

Na segunda etapa da disputa, Ciro tem 45% das intenções de voto, uma vantagem de seis pontos sobre Jair Bolsonaro (PSL), com 39%.

Em outros cenários para o segundo turno, Ciro ganharia de Fernando Haddad (PT), por 42% a 31%, de Geraldo Alckmin (PSDB), por 41% a 34%, e de Marina Silva (Rede), por 45% a 31%.

O levantamento também mostra que, no segundo turno, Bolsonaro empataria com Haddad, com 41% cada, e ficaria tecnicamente empatado com Marina (42% a 41%) e Alckmin (39% a 40%, para o tucano).

Alckmin, por sua vez, venceria Haddad (39% a 35%) e Marina (39% a 36%).

A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram ouvidos 8.596 eleitores em 323 municípios de todo o País entre 18 e 19 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o código BR-06919/2018. (Marcelo Osakabe e Sergio Caldas - marcelo.osakabe@estadao.com e sergio.caldas@estadao.com)