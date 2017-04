Datafolha: Governo Temer tem reprovação próxima à de Dilma perto do impeachment

O governo do presidente Michel Temer tem 61% de avaliação ruim ou péssima, 28% de regular e, 9%, de ótima ou boa, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha divulgada neste domingo, 30, pelo jornal Folha de S. Paulo. Segundo o instituto, a impopularidade de Temer cresceu e já é comparável à da ex-presidente Dilma Rousseff às vésperas da abertura do processo de impeachment, em 2016, quando ela tinha 63% de rejeição e 13% de aprovação.

A pesquisa Datafolha aponta ainda que, para 85%, o Congresso deveria aprovar uma mudança constitucional para permitir eleições diretas já.

Apenas 10% apoiam uma eleição indireta pelo Congresso, no caso de a chapa Dilma-Temer ser cassada e o presidente, obrigado a deixar o cargo.

A pesquisa foi realizada na quarta, 26, e quinta-feira, 27, com 2.781 entrevistados em 172 cidades, com margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

