Datafolha: Em MG, Anastasia (PSDB) oscila para 33% e Pimentel (PT) passa a 23%

O senador Antonio Anastasia (PSDB) manteve a disputa para o governo do Estado de Minas Gerais, segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na madrugada desta quinta-feira. De acordo com o levantamento, o tucano oscilou de 32% para 33% em relação à pesquisa do último dia 6. O atual governador, Fernando Pimentel (PT), manteve a segunda posição também com um ponto a mais, de 22% para 23%.

Romeu Zema, do Novo, tem 7% das preferências, enquanto Adalclever Lopes (MDB) tem 3% e João Batista Mares Guia (Rede), 3%. Dirlene Marques, do Psol, tem 2%. Claudiney Dulim (Avante) e Jordano Metalúrgico (PSTU) não pontuaram. Brancos/nulos somaram 20% e indecisos, 9%.

Na projeção de segundo turno, Anastasia venceria Pimentel por 43% a 33%. Brancos e nulos somaram 19% e indecisos, 4%.

Senado.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) continua na liderança por uma das vagas ao Senado em Minas, com 29% das preferências. Atrás dela, estão empatados Carlos Viana (PHS), com 14%, e Rodrigo Pacheco (DEM), com 13%. Dinis Pinheiro, do Solidariedade, tem 10%.

A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e a TV Globo. Ela tem margem de erro de 3 pontos porcentuais e intervalo de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.302 eleitores de 61 municípios do Estado entre 18 e 19 de setembro. O levantamento foi registrado no TSE sob o código MG 04289/2018. (Marcelo Osakabe - marcelo.osakabe@estadao.com)