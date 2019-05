Damares apresenta a Moro proposta para agravar pena de abuso sexual

ESPORTE D'Alessandro reencontra família na Argentina e se emociona antes de jogo do Inter

ESPORTE FIVB confirma Brasil com oito duplas no Mundial de Vôlei de Praia

POLÍTICA Deputados boicotam reunião com Witzel em protesto por política de segurança

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados