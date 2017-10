Dagoberto trabalha por R$ 70 milhões para nova sede da PRF

O deputado debateu ainda outros repasses para as universidades federal e estadual e para a construção do instituto da Mulher e da Criança. - Reprodução

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) se reuniu com os parlamentares da bancada sul-mato-grossense nessa terça-feira (17) para estabelecer as prioridades de envios de recursos para o Estado em 2018. A construção da ponte ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta no Paraguai e a continuação das obras na rodovia Sul Fronteira serão contempladas com emendas coletivas impositivas. Além disso, Dagoberto requisitou o enviou de R$ 70 milhões para a construção da sede da Polícia Rodoviária Federal em Campo grande.



“Além dos dois pedidos que necessariamente serão pagos em 2018, também debati com os parlamentares a necessidade de trabalharmos para que a PRF possa exercer suas funções em uma estrutura adequada à sua importância. A Embrapa já garantiu o terreno e agora vamos mobilizar o governo Federal para efetivar o repasse dos R$ 70 milhões para a construção das instalações”, afirmou Dagoberto.



A pavimentação da BR-419 que liga os municípios de Aquidauana a Rio Verde de Mato Grosso também está entre as prioridades da bancada.



O deputado debateu ainda outros repasses para as universidades federal e estadual e para a construção do instituto da Mulher e da Criança. Os valores ainda não foram definidos.