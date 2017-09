Dagoberto trabalha por emenda para cidade do interior

A reunião consolidou a parceria com os representantes do município para viabilizar recursos para melhorar o cotidiano da população. / Divulgação

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) se reuniu na terça-feira (5) com a vereadora de Mundo Novo, Rosemare de Moura, e com Ney do Movimento Sul-Mato-Grossense de Agricultura Familiar para tratar de emendas para o município. Um dos pedidos do deputado está dependendo apenas de uma liberação do Governo Federal. A reunião consolidou a parceria com os representantes do município para viabilizar recursos para melhorar o cotidiano da população.

A emenda parlamentar de R$ 325 mil para a construção de uma ponte ligando o município à comunidade do Jatinho e assentamento Pedro Ramalho está dependendo apenas de uma decisão da Presidência. Apesar das dificuldades do processo de liberação de recursos, Dagoberto trabalha constantemente junto aos representantes dos ministérios e outras instancias do Governo.

“Desde 2015 que estamos batalhando para garantir essa ponte. O problema é que a crise econômica e a instabilidade política têm dificultado muito a liberação de recursos. Mesmo assim, essa é uma das minhas prioridades do mandato parlamentar. Melhorar a qualidade de vida das pessoas começa com a liberação desses recursos. Em breve a prefeitura terá boas notícias”, declarou Dagoberto.



