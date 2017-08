Dagoberto Nogueira vota a favor da investigação de Michel Temer

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) votou a favor do prosseguimento das investigações por corrupção passiva de Michel Temer no caso das delações da JBS. Em votação nesta quarta-feira (2), Dagoberto garantiu apoio ao andamento do processo por considerar as provas fortes e as denúncias graves. O parlamentar defende o afastamento imediato de Temer e a organização de eleições diretas para que os eleitores possam escolher os dirigentes do país.

“Estou convicto de que houve crime pelas provas robustas do processo e pelo que eu vi na impressa nacional. As conversas gravadas, a mala de dinheiro, a devolução dessa mala… São tantas evidências de crimes e citações em delações que é urgente investigar Temer. Não existem mais condições políticas para manter essa quadrilha no poder”, afirmou Dagoberto.

Assista ao vídeo - AQUI

Ouça a declaração - AQUI

Veja Também

Comentários