Da saúde à rota bioceânica: os Estudos Fronteiriços em debate no MS em Pesquisa

O doutor em Economia Mateus Boldrine Abrita foi o entrevistado desta edição do MS em Pesquisa - Foto: ALMS

Mais uma edição do MS em Pesquisa já está disponível na programação da TV Assembleia. Desta vez, o tema é Estudos Fronteiriços, campo do conhecimento que se dedica a investigar fenômenos sociais ou não incidentes nas regiões de fronteira. Mato Grosso do Sul possui vasta área de divisa entre países, o que põe o Estado como grande investigador sobre o tema, sendo destaque nacionalmente.

Em Campo Grande, uma parceria entre Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Comando Militar do Oeste (CMO) permitiu a criação do Centro de Estudos sobre Fronteira General Padilha, o que possibilitou um incremento na produção científica sobre o tema. O espaço é aberto ao público e foi um dos assuntos da conversa com o coordenador do Grupo de Estudos sobre Fronteira da UEMS, o doutor em Economia Mateus Boldrine Abrita.

Segundo Mateus, o Centro de Estudos pode colaborar tanto em problemas sociais, que são bastantes presentes em locais de fronteira seca, como é o caso de Ponta Porã, bem como em projetos macro-econômicos e de grande porte e seus impactos. A implantação do corredor bioceânico é um exemplo disso.

O MS em Pesquisa é exibido no canal 9 da Net, em Campo Grande, às 16h30, nas terças e quintas-feiras, às 15h, aos sábados, e às 16h, aos domingos. Também é possível conferir nosso programa e outros já exibidos pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.