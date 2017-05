CVM: fatos envolvendo companhias abertas referentes à Lava Jato são analisados

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirmou, em comunicado ao mercado, que os fatos e desdobramentos envolvendo companhias abertas ou outros participantes do mercado de valores mobiliários referentes à Operação Lava Jato vêm sendo devidamente analisados pela autarquia. "A CVM vem a público informar que está acompanhando as recentes notícias veiculadas pela imprensa e monitorando o funcionamento ordenado dos mercados de valores mobiliários", destacou o órgão regulador, em nota.

De acordo com a autarquia, a análise está sendo feita à luz do seu mandato legal nos termos da Lei nº 6.385/76 e dos acordos de cooperação que mantém com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Novas ocorrências serão devidamente apuradas e incorporadas nas análises, conforme a CVM.

"A CVM lembra que, independentemente da análise de todas as demandas recebidas de investidores e público em geral, atua espontaneamente, nos termos, inclusive, da sua Supervisão Baseada em Risco, que inclui o acompanhamento das notícias envolvendo companhias abertas", conclui.

Veja Também

Comentários