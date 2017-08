'Cumpro a agenda que acho necessária', afirma Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), diz que está percorrendo o Brasil em nome da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) da qual é vice-presidente de Relações Institucionais.

Em entrevista à imprensa cearense, Doria afirmou que como vice-presidente da FNP, ele tem a "missão de defender os prefeitos" e "conhecer os problemas das prefeituras" do Brasil. "Estou cumprindo a agenda que acho necessária." A FNP é presidida pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB).

A declaração foi uma resposta às críticas de que o prefeito estaria deixando a administração da capital paulista em segundo plano para fazer uma pré-campanha presidencial pelo País. "As viagens são curtas, muito objetivas. Eu tenho meu próprio avião, então viajo e não tem custo nenhum para a Prefeitura de São Paulo, como eu mesmo não tenho, doo todos os meus salários para entidades de terceiro setor", disse.

Doria destacou que vai continuar as viagens: "Não estou nestas viagens como presidenciável, mas como prefeito de São Paulo e como vice-presidente da Frente de Prefeitos para conhecer bem o Brasil e para fazer a defesa dos prefeitos. Vou continuar estas viagens, sim."

Orçamento

Apesar de negar o desejo de disputar a Presidência da República, quando questionado sobre se ele se sente capacitado para comandar a administração federal, ele respondeu: "Eu sou preparado para ser gestor da maior cidade do País, com R$ 54 bilhões de orçamento, o terceiro maior do País, só perde para o da União e para o Estado de São Paulo. Quem administra o maior orçamento do País, se vê como gestor em qualquer circunstância."

Doria já visitou cinco cidades nordestinas em agosto: Salvador, Natal, Fortaleza, Recife e Campina Grande. Tem uma agenda nas próximas semanas para cidades da Região Norte.

