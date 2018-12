Cultura da paz: ALMS comemora os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos

A comemoração dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos reuniu diversos segmentos da sociedade

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul celebrou nesta noite (10) os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos humanos. A sessão solene com o tema “Ninguém solta a mão de ninguém!” foi proposta pelo deputado estadual Pedro Kemp (PT), vice-líder do partido na Casa de Leis. Com a participação de autoridades de vários movimentos que batalham pelos direitos fundamentais das pessoas, o objetivo do evento foi o de lembrar a importância desta luta nunca se acabar para que seja construída uma cultura de paz e igualdade entre os cidadãos.

Pedro Kemp falou sobre a cultura da paz

O deputado Pedro Kemp mencionou o artigo primeiro da Declaração dos Direito Humanos em seu discurso. “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Este é início do conceito mais belo que a humanidade pode fazer, trouxe o anseio de uma sociedade onde todos possam viver de forma igualitária e fraternal. O conceito de direitos humanos ainda é confundido com proteção a bandidos, e não é isso, e a violação destes direitos ocorre diariamente. Aqui no Estado há vários exemplos de violação, a situação degradante dos indígenas, o alto índice de violência contra as mulheres, a violência no trânsito, a falta de moradia, a falta de remédios nos postos de saúde. Devemos reacender dentro de nós a chama pelos direitos fundamentais da dignidade das pessoas, portanto ninguém solta a mão de ninguém para

Lindomar terena lamenta a situação dos indígenas em MS

essa luz jamais se apagar”, declarou.

O índio terena Lindomar Ferreira da Silva, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) falou da situação vivida pelo seu povo. “Vemos com muita tristeza a falando, dia após dia de uma ordem de reintegração de posse, sem ordem judicial a ser cumprida. Machuca falar deste tema, mas é preciso que saibam o que passamos em nossas comunidades. Mato Grosso do Sul é o Estado que mais assassina os povos indígenas, mais discrimina, mais desrespeita. Nossas autoridades sequer têm a coragem de apontar um caminho para solucionar a insegurança jurídica que acontece aqui. Embora esse momento seja tão obscuro para os povos indígenas, nós continuaremos a lutar na defesa dos nossos direitos e das futuras

gerações”, desabafou.

Estela Scandola afirma que é preciso esperança

A assistente social Estela Márcia Rondina, da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, falou de esperança. Há um mundo que há quase 24h atrás está celebrando os direitos humanos no mundo inteiro. A luta pelos direitos humanos não tem retorno, podem querer nos matar e até conseguir, mas não darão conta de desfazer todas as estradas que construímos, nem todos os sonhos que nós plantamos. Temos grandes desafios, resolvemos nos juntar por um tempo numa segunda-feira a noite. Esta pequena democracia que construímos ninguém vai esquecer, afinal de contas, há 10 anos atrás não teríamos essa representatividade de tantos movimentos diferentes. Temos que aprender a conviver com a diversidade. Precisamos construir amorosidade, acreditando firmemente na capacidade do ser humano de mudar as coisas,

e construindo as pontes necessárias para a interação dos movimentos”, enfatizou.

Professor Izadir de Oliveira, ao lado direito do deputado Pedro Kemp

Homenageados – Com o Diploma de Honra ao Mérito o professor Izadir Oliveira, do projeto Diversidade étnico-racial e cultural Africanidades. O Instituto Amigos do Coração (IAC) recebeu

a Medalha Ricardo Brandão de Direitos Humanos, instituída pela Resolução 82/2018.

Estevom Molica, dirigente do Instituto Amigos do Coração

O odontólogo Estevom Molica, presidente do IAC, falou da alegria em ser reconhecido pelo trabalho realizado pelo instituto. “Sou mineiro, sul-mato-grossense de coração e nunca esperei estar a frente de uma instituição com mais de 300 voluntários. Somos hoje uma Organização Não Governamental (Ong) genuinamente sul-mato-grossense. Não imaginava que a gente ia chegar onde chegamos hoje. Ficamos chocados com a vulnerabilidade dos que estamos ajudando e a nossa luta não pode acabar. Um mundo melhor só se faz com atitudes solidárias. Que todos que estão aqui se tornem também voluntários de nossa causa”, considerou.

Vídeo - A deputada federal Maria do Rosário (PT) enviou uma mensagem a todos os presentes em vídeo. “A defesa dos direitos humanos deve mobilizar a nossa alma. Sejamos nós a declaração viva, a declaração universal dos direitos humanos. Que em cada lugar do Brasil e do mundo toda vida seja dignificada nos termos da declaração, da dignidade e da democracia”, ressaltou.

Carta – A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi e elaborada durante dois anos, numa época em que o mundo sentia os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Os países eram capitalistas e comunistas e houve desacordo entre as nações até que finalmente foi aprovada no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris, às 23h56. Possui 30 artigos e é considerada o documento mais traduzido no mundo, inspirando assim diversas constituições de Estados e democracias recentes.

Apoio – O evento teve o apoio da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ADUFMS), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o Grupo e Trabalho e Estudos Zumbi, a Central Única dos Trabalhadores Mato Grosso do Sul (CUT/MS), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Mato Grosso do Sul (MST/MS), Comissão Regional de Justiça e Paz de Mato Grosso do Sul (CRJPMS), Centro de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos Marçal de Souza /Tupã-I (CDDH), Grupo de Estudos e Pesquisa em Política e Planejamento Educacional, História Formação de Professores e Educação para as Relações Étnico-Raciais (GEPPEHER/UEMS), Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP14/MS), Frente Juristas pela Democracia do Mato Grosso do Sul (MS), Frente Jornalistas Democracia e o Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência (Consep).

* Com informações do Portal da Organização das Nações Unidas