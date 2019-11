Cronograma sobre agenda social de Tabata Amaral sai no 1º semestre, diz Maia

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) - Foto: Divulgação

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na manhã desta segunda-feira, 4, que vai organizar um cronograma para o andamento das propostas de combate à pobreza coordenadas pela deputada Tabata Amaral (PDT-SP). "Esta semana vamos organizar os projetos", disse Maia em Jaboatão dos Guararapes (PE). "Vamos organizar um cronograma de trabalho até o primeiro semestre do ano que vem".

Como o Broadcast Político mostrou na semana passada, a deputada Tabata Amaral foi escalada por Maia para elaborar propostas no desenvolvimento social. O plano, focado em áreas como educação, trabalho e distribuição de renda, foi apresentado na terça-feira, 29, a líderes da Casa.

As propostas estão divididas em cinco eixos: distribuição de renda, incorporação de beneficiários de programas sociais no mercado de trabalho, incentivo à formalização de empregos, expansão do atendimento de saneamento básico e melhora da gestão de políticas públicas. Os projetos de lei ainda não foram apresentados.