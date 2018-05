Criada medalha para homenagear os descendentes de japoneses que vivem no País

O autor do projeto registrou a relevância da comunidade japonesa para os brasileiros e os sul-mato-grossenses - Divulgação

O deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) apresentou o Projeto de Resolução (PR) 11/2018, que institui Diploma e Medalha em Honra ao Mérito Legislativo alusivos aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Será então realizada uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na data a ser escolhida para a entrega das honrarias.

O objetivo é homenagear os cidadãos e entidades que tenham prestado relevantes serviços à comunidade japonesa do Estado, cada um receberá então um diploma e uma medalha. A comemoração deverá acontecer anualmente na Casa de Leis e na medalha serão impressos os desenhos das bandeiras brasileira e japonesa.

O autor do projeto registrou a relevância da comunidade japonesa para os brasileiros e os sul-mato-grossenses. “Considerada a maior comunidade nipônica fora do Japão, no decorrer desta história, nipo-brasileiros têm contribuído para o desenvolvimento do Brasil e conquistado a confiança do povo, fortalecendo as relações amistosas entre o Brasil e o Japão. É uma oportunidade de toda a sociedade reconhecer a importância da comunidade nipo-brasileira no processo de desenvolvimento do Estado, já que o legado da cultura japonesa faz parte do cotidiano sul-mato-grossense”, destacou.