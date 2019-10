Criada comenda que homenageia profissionais da Educação

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) instituiu a “Comenda Professora Maria Ildonei de Lima Pedra” em homenagem aos profissionais de Educação. A Resolução 102/2019, de autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), foi publicada nesta segunda-feira (14) no Diário Oficial do Legislativo.

A honraria é destinada a pessoas com atuação no setor público ou privado que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação Sul-mato-grossense, entre elas professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores de ensino, dirigentes de ensino, dentre outros.

A comenda será entregue pela ALEMS em sessão solene a ser realizada na semana do dia 15 de outubro de cada ano. O parlamentar proponente do evento poderá indicar até três personalidades para o recebimento da honraria, sendo facultado aos demais parlamentares a indicação de um homenageado.