Criação de Plano de Segurança nas Escolas será debatido nesta terça na ALMS

Deputado Coronel David é o autor da proposta

Com o objetivo de tornar o ambiente escolar mais seguro, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) realiza, nesta terça-feira (23), reunião para debater a criação do Plano Estratégico de Segurança nas Escolas. O evento, de iniciativa do Coronel David (PSL), acontece a partir das 15h no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis.

A proposta de criação do Plano foi apresentada pelo parlamentar na sessão ordinária do dia 19 do mês passado, pouco tempo após o atentado na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, interior de São Paulo.

“É preciso agir, planejar, antecipar aos acontecimentos trágicos”, defendeu o deputado Coronel David na ocasião em que apresentou a proposta. Embora a Polícia Militar já desempenhe trabalho de segurança nas escolas, o Plano ajudaria a intensificar e ampliar essas ações, de acordo com o parlamentar.

Tragédia – Na manhã do dia 13 de março, dois ex-alunos da Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, entraram no local, encapuzados e armados, e promoveram um ataque que resultou, ao todo, em dez mortes e 11 feridos.

Entre os mortos, havia cinco estudantes, duas professoras e os próprios atiradores. Um empresário também foi morto pelos autores momentos antes do massacre.