CPMI da JBS convoca ex-procurador Marcello Miller e executivos da JBS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS aprovou nesta quinta-feira, 21, a convocação do ex-procurador Marcello Miller, suspeito de fazer "jogo duplo" ao orientar delatores durante as negociações do acordo de colaboração premiada de executivos da empresa. Na mesma reunião, a comissão já havia aprovado um convite ao ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. Neste caso, Janot pode recusar o convite e não comparecer.

Em um esforço para esvaziar a lista de mais de 118 requerimentos na pauta, a comissão aprovou também a convocação de executivos da JBS, incluindo os irmãos Joesley e Wesley Batista, além do diretor Ricardo Saud, delatores do grupo.

A comissão também convocou o procurador da República Ângelo Goulart Vilella, que foi preso após suspeita de vazar informações de operações que tinham como alvo a empresa de processamento de carnes. A CPMI do JBS tem como foco apurar os negócios da JBS com o BNDES e a delação premiada da empresa com a Procuradoria-Geral da República.

