CPMI da JBS cancela convocação de ex-presidente do Cade Vinícius de Carvalho

O presidente da CPMI da JBS, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), cancelou nesta terça-feira, 3, a convocação do ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Vinícius Marques de Carvalho. O pedido para rever a decisão da comissão partiu do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que se ausentou da reunião justamente no momento em que o requerimento foi votado.

"Fui induzido a deixar a reunião. Com todo respeito, mas peço que a votação seja anulada", pediu Pimenta. Ele havia deixado a sala onde a comissão está reunida a pedido de Ataídes para buscar o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, que presta depoimento aos parlamentares na tarde desta terça-feira.

"Eu te peço desculpa, passou por mim despercebido", respondeu Ataídes, aceitando o pedido do petista. Segundo o tucano, o requerimento será novamente votado na reunião marcada para esta quarta-feira, 3.

O objetivo da convocação de Carvalho é para que ele esclareça informações sobre suposta interferência do órgão de controle em negócios do grupo J&F. O Ministério Público Federal investiga um contrato de R$ 406,6 milhões assinado entre uma termelétrica do grupo e a Petrobras para fornecimento de gás boliviano, depois de suposta interferência do Cade.

